Brasil pode ter mais de 1,6 milhão de casos de coronavírus, diz estudo

De acordo com o portal Covid-19 Brasil, produzido por estudantes e cientistas de diversas universidades brasileiras, especialmente a Universidade de São Paulo (USP), o número de pessoas infectadas por Covid-19 no Brasil pode ser superior a 1,6 milhão.

Até esta segunda-feira (4), em seu boletim mais recente, o Ministério da Saúde contabilizava 107.780 casos de Covid-19 e 7.391 mortes. Contudo, por conta da falta de testes e subnotificação, pesquisadores consideram que o número é muito superior às estatísticas do governo.

Para chegar a esse número, cientistas aplicaram ao Brasil a mesma taxa de mortalidade observada na Coreia do Sul, onde houve testagem em massa da população.

Os mesmos cientistas também realizaram um estudo sobre o perfil das pessoas infectadas pelo vírus no Brasil. De acordo com os especialistas, o coronavírus atinge mais pessoas jovens do que idosas no país, ao contrário do que é visto nos demais locais do mundo. Aqui, quem mais se contamina com a doença têm entre 20 e 39 anos.

