Mais de duas toneladas de maconha são apreendidas em Sapucaia do Sul

A Brigada Militar apreendeu mais de duas toneladas de maconha em uma operação iniciada no final da noite de terça-feira em Sapucaia do Sul e que se estendeu até o início da madrugada desta quarta-feira em Eldorado do Sul. Houve ainda o recolhimento de quatro fuzis calibres 556, duas espingardas calibres 12 e uma pistola calibre 9 milímetros, além de munição, cerca de 1,5 quilo de cocaína e quase R$ 84,5 mil em dinheiro. Quatro traficantes, integrantes de uma facção criminosa, foram presos em flagrante.

De acordo com o Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) da Brigada Militar, o setor de inteligência do 33º BPM monitoraram um Fiat Siena, de cor vermelha, que estava transportando um carregamento de drogas entre Esteio e Sapucaia do Sul. O veículo foi então perseguido até uma residência, sendo abordado. Nele foi encontrada a cocaína escondida em um fundo falso. Já na casa, os policiais militares descobriram as mais de duas toneladas de maconha armazenadas. Dois indivíduos foram detidos no local

Com base nas informações obtidas, o efetivo do 33º BPM deslocou-se então até uma moradia em Eldorado do Sul, onde recolheram o armamento e dinheiro. Um casal foi preso. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Canoas para a lavratura do flagrante.