ENTRAR ASSINE Mais de 360 quilos de maconha são apreendidos em Bento Gonçalves

Mais de 360 quilos de maconha foram apreendidos na noite dessa terça-feira na cidade de Bento Gonçalves, na Serra. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu a informação sobre um veículo carregado de drogas que estaria trafegando na BR 470.

Ao realizar buscas pela rodovia, com auxílio da Brigada Militar, um Chevrolet Cobalt, emplacado em Curitiba, foi localizado. O motorista, ao perceber a proximidade das viaturas, decidiu fugir no sentido contrário, no km 204 da estrada. O condutor tentou fazer uma manobra através de um posto de combustíveis, mas acabou caindo em um barranco. Apesar do acidente, o homem conseguiu fugir a pé em direção a um matagal.

O condutor de um Fiat Uno, com placas de Cascavel, do Paraná, também foi abordado e estava sendo usado para alertar o outro motorista da presença policial. Os dois ocupantes do Fiat acabaram presos.

Após verificações no Cobalt, foi identificado que se tratava de um veículo clonado. O veículo possuia um rádio comunicador e dentro dele estavam 414 tabletes de maconha. Totalizando 366 kg. O destino da droga era Novo Hamburgo. A droga e os homens presos foram apresentados a polícia Judiciária em Bento Gonçalves.