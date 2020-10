Dupla é presa com drogas

Policiais da Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões cumpriram, no início da tarde do sábado, 24, dois mandados de busca e apreensão, sendo um no bairro Amaral e outro no bairro Centenário.

Na ocasião, foram apreendido dinheiro, tabletes de maconha, porções de maconha e cocaína, comprimidos de LSD, cannabis in natura, celulares e outros objetos.

Os indivíduos, de 24 anos e 20 anos, possuem antecedentes policiais e foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Após os procedimentos de Polícia Judiciária foram encaminhados ao Presídio de Palmeira das Missões.