Delegado diz que bebê encontrado morto tinha sinais de asfixia ou afogamento em Ijuí

A frente da investigação do caso do recém-nascido encontrado morto na terça-feira (14/04), o delegado Amílcar Souza Neto afirmou que o bebê estava dentro de uma mala, envolto numa coberta, e com indício de asfixia ou afogamento.

A mãe, de 19 anos, foi encaminhada pela Brigada Militar ao Hospital de Caridade de Ijuí. O fato em investigação policial ocorreu no condomínio Júlio Taube, no bairro Tancredo Neves.

Profissionais do Instituto Geral de Perícias (IGP) coletaram materiais que poderão contribuir na elucidação do caso. A Polícia Civil aguardará o laudo da necropsia para conhecer as causas da morte do bebê.