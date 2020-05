Condutor fica ferido após capotamento às margens da ERS 317 em Coronel Bicaco

reportagem do site Clic Portela apurou que o acidente de trânsito ocorreu por volta das 15 horas do domingo (24/05), no trecho da ERS 317 que liga o perímetro urbano de Coronel Bicaco à BR 468.

O motorista da GM Meriva trafegava em direção à rodovia federal quando perdeu o controle do volante. Indícios existentes no local levam a crer que o automóvel saiu da pista, parcialmente, primeiro, no lado direito, antes de atravessar o asfalto, colidir contra um barranco e capotar as margens da ERS 317.

Segundo testemunhas, ao ser removido do veículo, o condutor estava consciente e apenas se queixava de dores nas costas. Ele foi encaminhado para atendimento no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.