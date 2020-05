Câmera flagra arrombamento em loja no centro de Miraguaí

sistema de monitoramento captou imagens dos dois indivíduos que quebraram o vidro da vitrine da Loja Godoi usando uma foice e depois furtaram calçados e confecções. O fato ocorreu no início da madrugada do sábado (23/05), na Avenida Ijuí, centro da cidade.

De acordo com informações da Rádio Planeta FM de Miraguaí, a Brigada Militar (BM) reconheceu um dos envolvidos no arrombamento. Segundo a BM, o sujeito já efetuou diversos delitos na cidade, com registros de infrações gravíssimas e com passagem pela Justiça.

O caso foi registrado pela equipe volante da Polícia Civil.