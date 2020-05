No começo da madrugada do domingo (17/05), na BR 468, o efetivo do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) recuperou dois automóveis que tinham sido furtados horas antes em uma loja do segmento de vendas de veículos localizada no centro da cidade de Três Passos.

Segundo o 7º BPM, durante a ocorrência, um homem foi preso.