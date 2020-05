Em dois dias, guarnições do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam 395 garrafas de bebidas de origem estrangeira que foram inseridas no território brasileiro em desacordo com as normas aduaneiras vigentes.

As mercadorias foram apreendidas nas tardes da quarta-feira (20/05) e da quinta-feira (21/05). Ambas as abordagens veiculares aconteceram no Km 107 da BR 468.

As seis pessoas envolvidas no transporte das bebidas de origem estrangeira responderão pelo crime de descaminho.