No início da noite do sábado (11/07), a guarnição do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prendeu um casal de irmãos pelo crime de tráfico de drogas. As prisões foram realizadas no centro da cidade, por volta das 18h30min.

De acordo com o 7º BPM, com os indivíduos foram apreendidos 22 porções de maconha, totalizando 217 gramas, além de R$ 190,00 em dinheiro e um telefone celular.

Os presos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para o registro da ocorrência.