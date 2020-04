22ª Região Policial alerta para tentativa de golpe relacionado ao auxílio emergencial

De acordo com a 22ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI), com sede na cidade de Três Passos, se aproveitando da pandemia do coronavírus que ocorre no país, cibercriminosos tentam aplicar um novo golpe via WhatsApp e relacionado ao auxílio emergencial.

O golpe:

Através de mensagem no telefone celular, o golpista ilude a pessoa afirmando que ela se enquadra nos critérios exigidos para receber o auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal, cujo valor varia entre R$ 600,00 e R$ 1.200,00. Para ter acesso ao dinheiro, basta efetuar cadastro clicando no link informado na mensagem.

A Polícia Civil alerta que neste link é demandado o fornecimento de dados pessoais, como CPF, endereço, número da conta bancária e senha. De posse destas informações, o cibercriminoso poderá realizar vários golpes, como, por exemplo, abrir contas em bancos virtuais, solicitar cartões de crédito e criar empresa fantasma em nome da vítima.

Dicas:

A Polícia Civil orienta que sempre sejam analisados os links enviados por WhatsApp, principalmente aqueles que estiverem associados a mensagens imediatistas: ‘acesso nas próximas horas’, ‘último dia para saque’ ou ‘o benefício se encerra hoje’. Vale ressaltar que os órgãos do Governo Federal nunca solicitam dados pessoais por meio de mensagens no telefone celular.

Em nenhuma hipótese, preencha formulários com informações pessoais, especialmente, CPF, números ou senhas de contas bancárias. Também, jamais compartilhe mensagens com links dos quais você não tem certeza da veracidade.

É imprescindível possuir um antivírus no telefone celular e manter o sistema operacional sempre atualizado.