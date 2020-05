Preço da gasolina comum no Estado está quase R$ 1,00 menor do que no início do ano

A pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), desta semana, mostrou que o preço da gasolina comum intensificou a queda no Rio Grande do Sul. O valor médio do litro ficou em R$ 3,80. Destaque para um posto de combustíveis de Novo Hamburgo que estava vendendo gasolina comum a R$ 3,35 o litro.

Segundo a ANP, o preço médio do combustível é o mais baixo no Estado desde julho de 2017. Na comparação com o valor praticado em janeiro deste ano, há diferença de quase R$ 1,00 por litro. No primeiro mês de 2020, o preço médio do litro de gasolina comum era R$ 4,76.

Na quinta-feira (07/05), a Petrobras aumentou em 12% o valor da gasolina nas refinarias. Com isso, o preço médio do litro do combustível para as distribuidoras passou a ser de R$ 1,02, o que representa a menor cotação praticada desde setembro de 2005.

De acordo com a companhia, no acumulado do ano o preço da gasolina tinha caído 46,6%.