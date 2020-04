Antecipação do 13º do INSS na sexta deve injetar R$ 47,2 bilhões na economia

A antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social que começa nesta sexta-feira (24) deverá injetar na economia R$ 47,2 bilhões. A expectativa é do governo federal. A medida faz parte de um conjunto de ações para enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Além do reflexo na economia, os recursos podem trazer um impacto positivo num momento de apreesensão. “Em qualquer época essa ‘injeção de recursos’ seria muito bem-vinda. Nesse momento, mais do que bem-vinda, para alguns dos beneficiados ela será providencial”, afirma o economista Ricardo Teixeira, coordenador do MBA em Gestão Financeira da FGV.

“Vale destacar que a econômica dá demonstrações de estar atenta à necessidade de injeção de liquidez (dinheiro) que temos agora, e que teremos no retorno à vida normal. Outras iniciativas assemelhadas serão necessárias para mitigar os efeitos da desaceleração econômica resultante da crise sanitária pela qual estamos passando”, avalia Teixeira.

Para a aposentada Maria Cecília Pires Ferraz, de 73 anos, a antecipação do 13º é uma ótima notícia que chega em boa hora. “Vou usar o dinheiro para pagar contas, dívidas, ajudar a família, além de colocar a vida em ordem neste momento tão difícil que estamos passado”, disse a aposentada.

Calendário de pagamento

A primeira parcela será paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio, seguindo o mesmo calendário de pagamento do benefício. O valor corresponde a 50% do total do 13º. A segunda parcela será paga entre os dias 25 de maio a 5 de junho, com a cobrança de impostos.

No ano passado, a primeira e a segunda parcela foram pagas, respectivamente, em setembro e novembro.

Veja o calendário da primeira parcela:

Para quem ganha até um salário mínimo:

Final 1: 24/04

Final 2: 27/04

Final 3: 28/04

Final 4: 29/04

Final 5: 30/04

Final 6: 04/05

Final 7: 05/05

Final 8: 06/05

Final 9: 07/05

Final 0: 08/05

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

Final 1 e 6: 04/05

Final 2 e 7: 05/05

Final 3 e 8: 06/05

Final 4 e 9: 07/05

Final 5 e 0: 08/05

Veja o calendário de pagamentos da segunda parcela:

Para quem ganha até um salário mínimo:

Final 1: 25/05

Final 2: 26/05

Final 3: 27/05

Final 4: 28/05

Final 5: 29/05

Final 6: 01/06

Final 7: 02/06

Final 8: 03/06

Final 9: 04/06

Final 0: 05/06

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

Final 1 e 6: 01/06

Final 2 e 7: 02/06

Final 3 e 8: 03/06

Final 4 e 9: 04/06

Final 5 e 0: 05/06