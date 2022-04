Abertura de empresas no RS recua 3% no primeiro trimestre de 2022

A abertura de empresas no Rio Grande do Sul apresentou sinais de desaceleração na largada de 2022. O total de empreendimentos constituídos nos três primeiros meses deste ano recuou 3% ante janeiro a março do ano passado, marcado por retomada após um dos períodos mais severos da pandemia. A estabilização dos registros após um ano com intensificação da recuperação é vista como normal por especialistas.

De janeiro a março, o Estado anotou a abertura de 62.178 empresas. Essa soma representa 2.024 negócios a menos em relação aos registrados no mesmo período do ano passado, segundo dados da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JUCIS/RS). Mesmo com o pequeno recuo ante 2021, o montante do primeiro trimestre deste ano segue acima dos acumulados apontados em anos anteriores.

Os Microempreendedores Individuais (MEIs), que contam com o processo de abertura de empresa centralizado pelo Governo Federal, têm destaque nessa retração, levando em conta o volume de constituição de negócios. A criação de MEIs, que são responsáveis por 82% das novas empresas, caiu de 52.940 para 51.032 na comparação entre os dois períodos. Excluindo os MEIs da conta, a queda na abertura de empresas no Estado seria de 1%.

A influência dos MEIs no movimento de abertura de empresas no Estado não é novidade. Esse fenômeno é percebido desde que esse tipo de empresa começou a operar, em meados de 2009, e vem ganhando força nos últimos anos. Os MEIs costumam ter participação importante tanto em altas quanto em quedas do indicador.

O professor de Economia do Trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Cássio Calvete, avalia que esse recuo em relação ao ano passado é normal, visto que o salto maior em 2021 ocorreu na largada da retomada da economia.

— É uma flutuação normal. Este ano, a economia também não promete muito crescimento. Não vejo como uma surpresa ter um número parecido com o do ano passado, puxado pelos MEIs, que estão ligados à desregulamentação do mercado de trabalho — frisou Cássio Calvete.

O professor da UFRGS destaca que a pequena retomada do mercado de trabalho também pode ter impacto no menor número de abertura de MEIs, que respinga no indicador.

A economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e especialista em mercado de trabalho, Lúcia Garcia, destaca que essa retração está ligada ao momento da atividade econômica no país. Após intensificação em 2021, a retomada começa a perder força, diminuindo espaço para a atividade empreendedora.

— Acho que o principal fator que explica esse movimento é o PIB nacional. Passamos por um período muito negativo diante da covid e uma recuperação gradual, principalmente durante o segundo semestre de 2021, mas isso apresentou um esgotamento — ponderou a economista.

O Estado também apresentou aumento no fechamento de empresas no primeiro trimestre, mas o saldo entre abertura e extinção segue positivo. De janeiro a março, 26.741 negócios fecharam – número 18,70% maior em relação ao mesmo recorte de tempo do ano passado.

Previsões para o ano:

O professor da UFRGS estima que o ritmo de abertura de empresas no Estado em 2022 deverá ser parecido com o observado no ano passado, com possibilidade de pequenas alterações tanto para baixo quanto para cima. Eventual extensão dos impactos da guerra na Ucrânia para outros países e desdobramentos políticos em ano eleitoral são alguns dos fatores que podem mudar essa projeção.

— Em termos de movimentos econômicos puxados pela economia, não deveremos ter uma surpresa. A surpresa pode aparecer em resposta da economia às expectativas políticas — explica Cássio Calvete.

A economista do DIEESE afirma que a falta de estímulos para avanço da economia do país também reflete em menos crescimento no emprego e em ambiente menos favorável para empreender, tanto por necessidade quanto por oportunidade.