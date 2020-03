RS tem calor próximo de 40ºC nesta quarta-feira

A quarta-feira será mais um dia de calor intenso no Rio Grande do Sul. O desconforto térmico será mais forte nas regiões Oeste e Noroeste do Estado que devem ter marcas próximas de 40ºC no período da tarde.

O dia será de sol e nuvens, com maior presença de nebulosidade na região Leste, principalmente na primeira metade do dia. As cidades de Uruguaiana e Santa Rosa devem registrar a temperatura máxima mais alta com 39ºC. Já Porto Alegre deve ter calor de mínima de 22ºC e máxima de 34ºC.

Mínimas e máximas

Tenente Portela 19ºC / 34ºC

Torres 22ºC / 30ºC

Capão da Canoa 22ºC / 30ºC

Porto Alegre 22ºC / 34ºC

Caxias do Sul 17ºC / 31ºC

São Miguel das Missões 19ºC / 37ºC

Erechim 20ºC / 33ºC

Santa Rosa 22ºC / 39ºC

Passo Fundo 20ºC / 34ºC

Santa Maria 20ºC / 35ºC

Uruguaiana 20ºC / 39ºC

Bagé 20ºC / 34ºC

Pelotas 20ºC / 31ºC

Rio Grande 21ºC / 30ºC