Lavouras de trigo no Estado estão nas fases mais sensíveis aos efeitos climáticos

Extensionistas da Emater-Ascar estão verificando as possíveis perdas e prejuízos causados pela geada que atingiu várias partes do Rio Grande do Sul na madrugada de 20 de agosto. A maior preocupação é com as lavouras de trigo que, nesta safra, somam cerca de 920 mil hectares.

De acordo com o mais recente Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, 20% da área semeada com o cereal no Estado está nos estágios reprodutivos, emissão de espigas, floração e formação de grãos, ou seja, as fases mais sensíveis aos efeitos climáticos.

Segundo os extensionistas, várias lavouras têm apresentado quebra de produtividade, entretanto, ainda é difícil mensurar quanto foi danificado em virtude da geada, seja em quantidade ou qualidade. Em algumas áreas com trigo já era possível visualizar os efeitos de queimadura de folhas, branqueamento de espigas e danos nos colmos, principalmente próximo aos últimos entrenós.