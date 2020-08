Depois dos vários empates no campeonato brasileiro, pelo primeiro jogo da final do Gauchão, o Grêmio abre uma boa vantagem sobre o Caxias para o segundo jogo.

O placar do jogo foi bom para o Grêmio, visto o volume de jogo apresentado.

Pepê mais uma vez deu uma boa amostra, anotando mais um gol, mostrando movimentação dentro da área. Com a baixa de Diego Souza por lesão, o garoto Isaque vem apresentado bom futebol, principalmente por se mostrar um centroavante bastante móvel.

O segundo gol, golaço do estreante da noite, Éverton, vindo do São Paulo, sempre foi bom jogador, desde os tempos de atlético paranaense.

Contudo, esse placar é apenas uma vantagem, ainda restam mais 90 minutos e o Caxias deve ser respeitado.

Aguardamos, algumas coisas no time precisam ser melhoradas, sequência aos garotos parece uma boa saída.