Com mais um para a galeria, o Grêmio sagrou-se campeão gaúcho de 2020, diante do Caxias.

Apesar da derrota por 2×1, o placar do primeiro jogo fora de casa por 2×0, fez com que o Grêmio se tornasse campeão.

O Grêmio abriu o placar na arena, com Diego Souza. Everton, recém contratado finalizou cruzamento de Victor Ferraz, que parou na trave e no rebote Diego Souza, no lugar do centroavante concluiu para o gol.

Contudo, o Caxias veio para cima e conseguiu o primeiro gol em cruzamento, e o segundo, em chute que desviou em Kannemann.

O futebol apresentado foi longe dos melhores, contudo, o placar do jogo de ida garantiu o título.

No demais, mais um ano que o Grêmio mostra a hegemonia no futebol gaúcho, tornando-se Tricampeão.