Gurias do Yucumã são goleadas em Porto Alegre

As Gurias do Yucumã foram as primeiras adversárias do Internacional no Gauchão Feminino 2022. A estreia das coloradas foi adiada devido à final do Campeonato Brasileiro.

O jogo realizado na tarde do sábado (1º/10), no SESC Protásio Alves em Porto Alegre, acabou com o placar de 4 a 0 para o Internacional. Todos os gols foram marcados ainda na etapa inicial.

A derrota fez o time do técnico Tiago Rodrigues cair para o quarto lugar na tabela de classificação do hexagonal. No dia 9 de outubro, as Gurias do Yucumã encaram o Grêmio no estádio do Miraguai em Tenente Portela, a partir das 15 horas.

Seis equipes disputam essa fase da competição estadual e quatro avançam para as semifinais.