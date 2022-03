Taison reconhece Inter “devendo” e pede apoio da torcida por vitória em Gre-Nal

O meia-atacante Taison reconheceu que o Inter vem “devendo” futebol na temporada, mas pediu apoio da torcida para o Colorado triunfar no Gre-Nal, desta quarta-feira, às 21h, no Estádio Beira-Rio. Autor do gol no último clássico, o camisa 7 projetou entrega e garra no duelo com o Grêmio.

“É um clássico. Sabemos que temos que mostrar muito mais do que temos feito e criado. Esperamos que o torcedor venha ao estádio, nos incentive, como no Brasileirão, em que sentimos isso. Esse jogo para o Rio Grande do Sul. Precisamos estar preparados para correr, nos doarmos e conseguirmos a classificação. Precisamos focar e nos dedicar do ínicio ao fim. O Inter sempre foi assim. O Inter sempre foi um time de guerreiro. Temos que fazer por merecer vencer”, pontuou.

Após as cenas de violência que suspenderam o Gre-Nal no último dia 26 e adiaram a partida, o meia pediu que todos que forem ao Beira-Rio vão com cuidado, com respeito e em paz.

“Peço ao torcedor que venha nos apoiar. Conheço a torcida, me criei na arquibancada. Daremos o máximo por eles, que venham em paz assistir a um grande jogo. Tenham cuidado. Vem bebê, pai e mãe. Precisamos ser exemplo. A tragédia que aconteceu nos deixou todos tristes.

Depois de superar um drama pessoal com a morte de seu irmão, Taison voltou aos treinamentos e será titular no clássico Gre-Nal desta quarta-feira, às 21h, no estádio Beira-Rio.