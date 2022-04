Sem novidades, Inter divulga lista de inscritos na Copa Sul-Americana

O Inter divulgou na noite desta segunda-feira a lista dos jogadores inscritos na Copa Sul-Americana 2022. Publicada nas redes sociais e no site do clube, a relação conta com 46 atletas.

A lista não tem novidades. Víctor Cuesta, Rodrigo Dourado e Boschilia, que podem deixar o Beira-Rio na sequência da temporada, foram inscritos. Por outro lado, o zagueiro Vitão e meio-campista Alan Patrick, que negociam com o Inter, ainda não constam na relação.

Colorado estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (6), contra o 9 de Octubre, às 21h30, no Estádio Jocay, em Manta, no Equador. O técnico Alexander Medina deverá escalar o seguinte time: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Kaique Rocha e Liziero; Gabriel, Johnny, Edenilson, Taison e Maurício; Wesley Moraes.

Os desfalques ficam por conta de D’Alessandro, com entorse no tornozelo, Víctor Cuesta, com gastroenterite viral aguda, Wanderson, com edema muscular, e Gustavo Maia, com virose respiratória. Moisés e David seguem no departamento médico e também estão fora.