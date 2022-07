Recuperado de sintomas gripais, Alemão é novidade em treino do Inter

Recuperado de sintomas gripais, Alexandre Alemão voltou a treinar nesta terça-feira no CT Parque Gigante. O centroavante, que desfalcou o Inter na vitória diante do América-MG, fica à disposição de Mano Menezes para o confronto contra o Athletico-PR no sábado, às 16h30, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alemão participou de atividade com bola para os jogadores que não atuaram durante os 90 minutos contra os mineiros. Já os titulares se dividiram entre exercícios regenerativos na academia e corridas leves nos campos do CT.

O Inter volta aos treinos nesta quarta-feira para continuar a preparação visando o jogo contra o Furacão, em Curitiba. Taison, que deixou o jogo contra o América-MG com dores musculares, deve ter o seu boletim médico divulgado também nesta quarta.

Boa notícia sobre Wanderson

Wanderson avançou em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda. Depois de correr em volta do gramado do CT Parque Gigante, o atacante começou a fazer atividades leves com bola nesta terça-feira.

De acordo com o prazo do departamento médico do Inter, o jogador deve ficar à disposição para a partida contra o São Paulo, no dia 20 de julho, às 20h30, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Brasileirão.