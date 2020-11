Perto de quinta passagem, Abel tem trajetória no Inter marcada por idas e vindas

Em 2008, quando deixou o Inter que fora campeão da Libertadores e do Mundo sob o seu comando dois anos antes, Abel Braga, emocionado, prometeu: “Eu voltarei”. Ele estava saindo do Inter para treinar o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Depois, cumpriu a promessa e voltou em 2014, quando foi campeão gaúcho e ficou em terceiro lugar no Brasileirão, garantindo a vaga direta na Libertadores de 2015. É até hoje o segundo técnico que mais trabalhou no clube, com 328 partidas.

Seu contrato à época, porém, não foi renovado por Vitorio Piffero, que acabara de ser eleito. Agora, se aceitar o projeto oferecido pelo presidente Marcelo Medeiros, será a quinta passagem pelo clube. O próprio dirigente, entretanto, não confirma a contratação. “É um projeto de urgência urgentíssima. Pretendemos ter concluída essa contratação ao longo desta semana”, confirmou o 2º vice-presidente, Alexandre Chaves Barcellos: “Temos muita coisa a oferecer para esse profissional que será contratado. O Inter é um clube grande, campeão do mundo, que tem 8 milhões de torcedores. Trabalhar aqui é um orgulho”.

Apesar das negativas dos dirigentes, Abel já foi contatado e indicou que aceitará o convite. Ele deve assinar contrato até o final das competições previstas para 2020 – que se completam no começo de 2021. Depois, a sua permanência ou não no cargo dependerá da decisão do próximo presidente, que será definido em eleição que ocorre nas próximas semanas. Ontem, o treino colorado foi orientado por Fábio Matias, que é o técnico do time sub-20 do Inter. Ele comanda o time colorado na partida contra o América-MG, amanhã, no Beira-Rio.