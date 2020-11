“O que nos cabe é simplesmente agradecer”, diz Medeiros, sobre D’Alessandro

O presidente do Inter, Marcelo Medeiros, afirmou que resta aos colorados apenas agradecer a D’Alessandro, que anunciou nesta segunda-feira, que deixará o clube após o término de seu contrato, em 31 de dezembro – antes mesmo do fim da temporada. O dirigente participou do início da coletiva com o jogador, no Beira-Rio, e entregou uma camiseta especial, alusiva aos títulos conquistados por ele com o manto colorado.

“O que nos cabe é simplesmente agradecer. Agradecer por esses 12 anos e meio de Inter. Os números dele falam por si. São 13 títulos. É o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Inter até o momento”, exaltou Medeiros, lembrando também que o argentino marcou o primeiro gol após a reforma do estádio Beira-Rio, em 2014.

“Hoje é uma data histórica, porque a história de um dos maiores jogadores, de um dos maiores ídolos do nosso clube chegou ao fim. Nós tivemos uma conversa no fim de semana. O D’Ale comunicou a sua decisão. Uma decisão que ele amadureceu para tomar”, afirmou o presidente colorado. “Pela paixão com que ele faz as coisas, pela paixão que ele tem pelo nosso clube, nós respeitamos a decisão e aceitamos que hoje, neste 23 de novembro, a história de D’Alessandro terá um fim no dia 31 de dezembro deste ano.”