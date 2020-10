Negociação do Inter com árabes por Edenilson não avança

O Inter resiste, mas ainda não pode descartar a venda de Edenilson para o futebol árabe. Nesta terça-feira, em meio à entrevista na qual retirou a sua candidatura na eleição, o 2º vice-presidente Alexandre Chaves Barcellos confirmou que houve tratativas com o Al-Ittihad, mas disse que não avançaram. “Os valores sempre estiveram distantes”, disse.

O clube da Arábia Saudita não demonstra intenção de desistir do volante de 30 anos, pedido pelo técnico Fábio Carille, que chegou no Al-Ittihad este ano. A tendência é que uma nova proposta seja feita nos próximos dias, desta vez com valores mais altos e sem parcelamentos.

Nos bastidores colorados, não agrada a postura do clube árabe, que negocia diretamente com o jogador e oferece um salário muito maior do que ele recebe no Inter. E a proposta feita ao clube pela compra dos direitos federativos é considerada desproporcional, muito menor.