Musto descarta revanche e quer Inter buscando vitória desde o início no Gre-Nal

O volante Musto não esquece o primeiro Gre-Nal que disputou na carreira – o clássico do mês passado, no qual o Grêmio venceu e que ele foi expulso. No entanto, o jogador do Inter destacou que a derrota foi importante para a equipe colorada amadurecer e seguir em ascensão. Ao projetar o Gre-Nal da próxima quinta-feira, ele descartou o clima de revanche e projetou buscar a vitória desde o início.

“Foi um golpe importante, e creio que a equipe assimilou para crescer bastante rápido”, comentou o jogador, em entrevista coletiva nesta segunda-feira. Ele contou que gostou da proximidade de um novo Gre-Nal para disputar. “Clássico é uma partida diferente. É importante ganhar. Não pudemos fazer na primeira partida, independente da análise que façamos. A expulsão minha foi determinante para isso. O grupo obviamente tinha essa sede de enfrentar rápido o rival de toda a vida.”

Porém, nada de clima de revanche. “Não é revanche, porque já perdemos a outra partida e não podemos voltar atrás. Não é uma competição de mata-mata”, afirmou. “Como disse antes, trouxe outras consequências. Queremos ir lá e ganhar.”

E, para vencer, a estratégia do Inter é “tentar buscar o resultado a partir do primeiro minuto”. Até porque dentro de campo, Musto não acredita em surpresas na forma de jogar, em ambas equipes: “Com a quantidade de partidas que jogamos e a quantidade de meios que cobrem, hoje nos conhecemos todos. Conhecemos eles assim como eles nos conhecem. Sabemos por aí seus pontos fortes e fracos”.

O Gre-Nal da próxima quinta-feira começa às 21h da próxima quinta-feira, na Arena, e vale pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores.