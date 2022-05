Moledo tem lesão muscular na coxa e pode desfalcar Inter por até um mês e meio

O Inter tem uma baixa importante no setor defensivo confirmada pelo Departamento Médico na tarde desta segunda-feira. O zagueiro Rodrigo Moledo teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa e esquerda e pode desfalcar o colorado por até um mês e meio.

Conforme estimativa do Departamento Médico, o tempo de recuperação varia entre 4 e 6 semanas. Assim, ele deve voltar a ficar à disposição de Mano Menezes apenas na segunda quinzena de junho.

Moledo deixou o campo ainda no início da partida contra o Avaí, quando sentiu a lesão. Ele já havia sido preservado do duelo no meio de semana, contra o Independiente Medellín, no meio de semana. Após atuação no Rio contra o Fluminense, voltou a Porto Alegre para tratamento voltado ao Campeonato Brasileiro.

Lesionado no fim do campeonato de 2020, sequer entrou em campo na temporada 2021, voltando apenas neste ano. Retornou diante do Guaireña, na Sul-Americana, e atuou os 90 minutos contra o Fortaleza no Beira-Rio, e teve boas atuações neste retorno aos gramados.

Sem Moledo, o Inter deve contar com Bruno Méndez como titular. Assim, o Inter também pode intensificar as negociações com o Corinthians para contar com o defensor em definitivo, já que o contrato de empréstimo se encerra em junho.

O Inter entra em campo na quinta-feira, quando enfrenta o Guaireña, no Defensores del Chaco, no Paraguai. O confronto, válido pela 4ª rodada do grupo E da Sul-Americana, acontece às 19h15min.