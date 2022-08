Maurício pode ganhar nova chance como titular do Inter diante do Melgar

Principal responsável pela vitória do Inter sobre o Atlético-MG ao marcar dois gols, Maurício tem chances de seguir como titular para a partida contra o Melgar, pela Copa Sul-Americana. A possibilidade, ainda que remota, está relacionada à dinâmica apresentada pela equipe no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

Embora Alan Patrick e Taison sejam os nomes preferenciais para o setor de armação, ambos estão há muito tempo sem atuar e o ritmo de jogo de Maurício pode representar uma vantagem para a sua escalação no Peru. De qualquer forma, o Inter terá muitas opções para montar o meio-campo para o jogo desta quinta-feira.

No ataque, também há uma dúvida. Wanderson retomou a titularidade contra o Atlético Mineiro e também teve bom desempenho, além de também ter marcado um gol, mas o estilo de Pedro Henrique agrada a Mano Menezes. Ou seja, eles brigam por apenas um lugar no time. No restante das posições, a equipe colorada está praticamente confirmada e terá como base a formação − além da atuação − que começou contra os mineiros.