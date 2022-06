Inter vence Red Bull Bragantino com gols no fim e cola no G6 do Brasileirão

Após cinco empates seguidos, o Inter voltou a vencer no Brasileirão. Se o futebol não empolgo, foi um jogo de emoção na reta final. Com gols de Johnny aos 46 e De Pena aos 52 minutos do segundo tempo, o Colorado venceu por 2 a 0 o Red Bull Bragantino na noite deste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 9ª rodada do Brasileirão. Com isso, encosta no G6 depois de uma sequência de resultados ruins e uma semana tensa.

O Colorado é 7° colocado e soma 14 pontos, mesmo número do São Paulo, primeira equipe do G6, e do Coritiba, primeira do G4. Agora, o time do técnico Mano Menezes segue em São Paulo. Na quarta-feira, o clube encara o Santos, na Vila Belmiro, às 21h30min.

O Inter sofreu sustos na primeira etapa, mas ajustou a defesa e viu o adversário sucumbir em sua crise ainda mais após as substituições de Mano surtirem efeito. Em bola pelo alto, Mauricio e Johnny, que vieram do banco foram os protagonistas. O meia ajeitou e o volante bateu firme de fora da área. No último minuto, o atacante Alemão, que também veio do banco, sofreu penalidade. Carlos de Pena, outro que começou fora, anotou mais um e deu tranquilidade ao resultado.