Inter vence o RB Bragantino e amplia vantagem na liderança do Brasileirão

Na base da raça e do suor, o Inter venceu o RB Bragantino por 2 a 1, neste domingo, no estádio Beira-Rio, e ampliou para cinco pontos sua vantagem na liderança do Brasileirão. Com gols de Patrick e Edenilson, o Colorado garantiu o nono triunfo seguido no campeonato – o novo recorde da era dos pontos corridos – e soma 65 pontos, na ponta da tabela. O Atlético-MG, novo segundo colocado, tem 60. Nesta segunda-feira, o Flamengo pode reassumir a vice-liderança se vencer o Sport, em Recife, e alcançar 61 pontos.

Em jogo de poucas chances de gol, a equipe de Abel Braga fez valer a dedicação e a força. Saindo na frente com Patrick, logo aos quatro minutos, os donos da casa viram os visitantes empatarem aos 14 da primeira etapa, com Helinho. Mesmo tendo mais a bola, os paulistas pouco criaram em termos de chances reais ao longo de todo a partida e só conseguiram levar perigo no final.

Na segunda etapa, o Inter voltou fechando os espaços, marcando em cima e não deixando os adversários tocarem com tranquilidade. Aos 10, Patrick foi até a linha de fundo e cruzou. A bola bateu no braço do zagueiro e saiu pela linha de fundo. Com o auxílio do VAR, o juiz marcou a penalidade e Edenilson cobrou com maestria. Com a vantagem, o Colorado se defendeu bem, soube sofrer no fim, mas não deixou os três pontos escaparem.

Líder a cinco rodadas do final da competição, o Inter vai ao Paraná na próxima rodada, onde encara o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, na quinta-feira, às 21h.