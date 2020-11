Inter vence o Atlético-GO por 2 a 1 e está nas quartas da Copa do Brasil

Sem muito “estresse” e jogando para o “gasto’, o Inter venceu o Atlético-GO por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, no estádio Beira-Rio e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Colorado agora aguarda o sorteio para conhecer seu adversário na próxima fase da competição e volta suas atenções para o Coritiba, confronto deste domingo, às 16h, também em Porto Alegre, para manter a liderança no Brasileirão.

Atuando com um time “alternativo”, a equipe de Eduardo Coudet precisou do brilho dos titulares Thiago Galhardo e Edenilson, que entraram no intervalo, para garantir a vitória após um começo pouco inspirado. Aos 9 minutos da etapa final, o atacante aproveitou a falha do goleiro Jean e marcou o primeiro gol do jogo e seu 21º na temporada.

Aos 31 minutos, foi a vez de Rodinei se destacar. O lateral-direito fez bela jogada, ajeitou para a perna esquerda e finalizou sem chances de defesa. No final, Júnior Brandão, que veio do banco, descontou para os visitantes. Com dores no tornozelo, Galhardo precisou ser substituído aos 39 minutos do segundo tempo.