Inter sofre gol no fim e empata em 2 a 2 com o Flamengo no Beira-Rio

Inter e Flamengo fizeram um jogaço no Beira-Rio, com todos os elementos esperados das duas melhores equipes do Brasileirão: grandes jogadas, velocidade, marcação intensa e belos gols. Assim, o resultado só poderia ser um: as duas equipes empataram em 2 a 2 na noite deste domingo e, assim, a equipe de Eduardo Coudet desperdiçou a chance de liderar o Brasileirão de forma isolada.

Três gols foram marcados no primeiro tempo. Abel Hernández abriu o placar, e Pedro empatou logo em seguida. O artilheiro Thiago Galhardo marcou seu 15° gol no Brasileirão e colocou o Inter na frente. No entanto, nos acréscimos, Everton Ribeiro empatou de novo e definiu o placar.

Com o resultado, o Inter desperdiça a chance de se isolar na liderança, ficando com os mesmos 35 pontos do próprio Flamengo. Agora, o Colorado volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, enfrenta o Atlético-GO, às 19h, no Estádio Olímpico de Goiânia, pelo jogo de ida da competição nacional. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso é diante do Corinthians, no sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da competição.