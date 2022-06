Inter recebe Atlético-GO para voltar a vencer no Brasileirão após quatro empates

O Inter de Mano Menezes ainda não sabe o que é perder. Desde a chegada do técnico no Beira-Rio, foram nove partidas, com quatro vitórias e cinco empates. O problema, em termos de Campeonato Brasileiro, é que salvo o jogo contra o Fluminense, todas as vezes em que a equipe saiu vitoriosa eram disputas válidas pela Copa Sul-Americana. No Brasileirão, já são quatro empates em sequência, o que tem impedido o clube de se aproximar das primeiras posições. Assim, quebrar esse jejum e finalmente voltar a vencer é o principal objetivo colorado na noite desta segunda-feira, no Beira-Rio, quando recebe o Atlético Goianiense.

Pela primeira vez, Mano deve ter à disposição duas das principais contratações do time nas últimas temporadas: Taison e Alan Patrick. A dupla, que já jogou junto no Shakhtar Donetsk, foi relacionada para o duelo contra os goianos. No entanto, a possibilidade de que ambos iniciem a partida não é das maiores. A tendência até o momento é que Alan Patrick largue jogando entre os titulares, enquanto Taison comece no banco de reservas, até mesmo porque está voltando de lesão e tende a ter um retorno mais precavido por parte da comissão técnica.

Em relação aos últimos jogos, o time terá alguns desfalques. O primeiro deles é na defesa. Mercado, com o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Maurício, com uma entorse no joelho direito e Alemão, com um edema muscular na coxa direita, completam as ausências coloradas. A principal indefinição está na zaga. Em teoria, a vaga ao lado de Vitão seria de Bruno Méndez. No entanto, há todo o imbróglio envolvendo a sua permanência ou não no Beira-Rio, já que se fizer sete jogos, não pode jogar o Brasileirão por outra equipe – o que pode atrapalhar os planos do Corinthians, para onde ele tem previsão de volta em julho. Se não jogar, quem entra em campo é Kaique Rocha, já recuperado de lesão.

No domingo, o clube anunciou a ampliação do vínculo do meia Estevão, de 20 anos. No clube desde os 14, ele foi um dos destaques na Copa São Paulo deste ano. Pelo novo contrato, ele fica no clube até junho de 2026.