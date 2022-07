Inter pode perder Moisés para duelo contra o São Paulo

Procurado pelo CSKA, da Rússia, para uma transferência, Moisés pode ser desfalque do Inter no próximo compromisso válido pelo Brasileirão, diante do São Paulo. Caso a situação evolua até quarta-feira, ele pode ficar fora do jogo, agendado para o mesmo dia, no estádio Beira-Rio.

Sem Renê, ainda em recuperação, na hipótese da ausência de Moisés, a posição seria ocupada novamente pelo jovem por Thauan Lara.

Depois da partida em Curitiba,o lateral-esquerdo Moisés confirmou a sondagem russa. O time russo, no entanto, está proibido pela Fifa de disputar as competições europeias em retaliação por conta da invasão da Ucrânia por parte da Rússia.

“Quando chega a proposta, você tem que ouvir. Sabemos que, com a guerra, só tem campeonato russo e copas locais. Ainda não pensei sobre isso. Quando ficar mais claro, colocarei na balança“, relatou o jogador que admitiu, contudo, foco total no Inter