Inter não consegue parar Hulk e perde para o Atlético-MG na estreia do Brasileirão

O Inter estreou com derrota no Brasileirão 2022. Na tarde deste domingo, no Mineirão, o Colorado perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG. Os dois gols foram marcados por Hulk, um em cada tempo da partida.

O Galo dominou as ações e abriu o placar logo aos 9 minutos com Hulk. O Colorado passou a equilibrar a partida, mas sem conseguir concluir no gol de Everson. Para o segundo tempo e, com a mudança de Medina, a entrada de Mercado no lugar de Wesley Moraes, o Inter melhorou e criou boas chances para empatar a partida, inclusive com bola na trave de Edenilson. O Atlético-MG, por sua vez, buscou os contragolpes e definiu o resultado aos 47 minutos, de novo através de seu artilheiro.

O Inter volta a campo na quinta-feira, às 21h30min, para enfrentar o Guaireña, do Paraguai, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, no Beira-Rio. Já pelo Campeonato Brasileiro, o próximo adversário é o Fortaleza, no domingo, às 18h, também em seus domínios.