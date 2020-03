Inter goleia o São José por 4 a 1 com portões fechados

O Inter encerrou a terceira rodada do returno com vitória. No Passo D’Areia, na noite deste domingo, a equipe de Eduardo Coudet, com reservas, goleou o São José pelo placar de 4 a 1, com mais uma boa atuação do Colorado. Conforme decisão da Federação Gaúcha de Futebol, a partida foi realizada com portões fechados por conta da epidemia de coronavírus.

No primeiro tempo, Edenílson e Nonato marcaram os gols. Já na etapa final, Nonato voltou a marcar, e ainda sofreu o pênalti convertido por Thiago Galhardo, coroando uma boa atuação do volante colorado. Goiano marcou o único gol do São José. Com o resultado, o Inter lidera o grupo A, com sete pontos ganhos em três jogos. Já o São José ocupa a quarta colocação na chave B, com seis pontos ganhos.

Com o cancelamento da rodada da Libertadores, há a indefinição sobre quando a equipe volta a entrar em campo. Na próxima rodada, seria realizado o clássico Gre-Nal. No entanto, por conta da pandemia do coronavírus, a partida pode ser cancelada. A tendência é que a reunião na Federação Gaúcha de Futebol (FGF) na manhã desta segunda-feira decida pelo adiamento por tempo indeterminado da competição.