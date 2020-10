Inter estuda pedir liberação de Yuri Alberto da seleção brasileira sub-20

A direção colorada se reuniu, na tarde desta quinta-feira, para analisar um eventual pedido de desconvocação do atacante Yuri Alberto do período de treinamentos da seleção brasileira sub-20. O centroavante se ausentará do Beira-Rio de 21 a 31 de outubro e, entre estas datas, o Colorado terá quatro adversários: Corinthians e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, Universidad Católica, pela Libertadores e o Atlético-GO, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ainda que não seja titular do time, o jovem, que custou 10 milhões de reais, vem recebendo oportunidades do técnico Eduardo Coudet desde que voltou de lesão após seis semanas parado. Nessa quarta-feira, contra o Sport Recife, Yuri marcou seu primeiro gol com a camisa do Inter.

“Sensação incrível, muito feliz com meu gol. Não tive um bom começo, com a lesão, mas ela foi importante para amadurecer, pegar confiança. Agora estou no meu melhor momento fisicamente. O resultado veio com essa grande atuação, com esse gol. Meu momento é muito bom e quero continuar nessa fase”, disse.

Preparando o elenco brasileiro Sub-20 para o Sul-Americano Conmebol 2021, o técnico André Jardine chamou os jovens para jogos preparatórios contra o Sub-23 do Corinthians e a equipe profissional do Ituano, em Itu.