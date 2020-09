Inter encara o América de Cali visando manter a liderança do grupo na Libertadores

Após seis meses, o Inter volta à Libertadores. Neste meio tempo, muita coisa mudou. Alguns jogadores chegaram, outros saíram ou estão lesionados. Porém, o objetivo de fazer um bom papel na competição, avançando às fases decisivas e sonhando com o título, permanece. É assim, diferente, com problemas, mas mobilizado, que o Inter enfrenta o América de Cali, na noite desta quarta-feira, às 19h15min, no Beira-Rio ainda sem público.

O time colorado lidera o grupo E com 4 pontos, à frente do Grêmio no saldo de gols. O América é o terceiro, com 3 pontos. Ou seja, os colorados precisam vencer os colombianos para seguir entre os dois primeiros colocados no grupo, sem depender do resultado entre a Universidad Católica, que ainda não pontuou, e o Grêmio, no Chile.

“Jogamos em casa agora e na próxima rodada (Gre-Nal no dia 23). Então, temos que buscar dois resultados positivos, porque na Libertadores os jogos fora de casa são muito difíceis”, comentou Saravia, um dos titulares à disposição de Coudet. “Temos uma forma de atuar clara. Tentamos ser protagonistas, principalmente em casa. Se continuarmos dessa forma, vamos conquistar resultados positivos”, acredita o lateral argentino.

Além dele, de titulares, estão confirmados no time apenas Lomba, Boschilia, Zé Gabriel, Patrick e Galhardo. Os demais estão lesionados, como Guerrero, ou suspensos, como Cuesta, Edenilson e Moisés, entre outros, herança da briga no Gre-Nal de março.

Embora a formação siga indefinida, é quase certo que Abel Hernández ganhará nova oportunidade no ataque, em parceria com Galhardo. O centroavante uruguaio começou o seu primeiro jogo contra o Goiás e teve chances para marcar, mas desperdiçou todas. “O grupo está contente com a chegada do Abel. É importante ter um jogador como ele no grupo, uma referência dentro da área”, elogiou Saravia, comemorando a possibilidade de ter um centroavante para receber seus cruzamentos.

O América de Cali desembarcou nesta terça-feira em Porto Alegre após uma viagem com duas escalas desde a Colômbia. O time esteve em campo apenas duas vezes desde a volta do futebol, com uma vitória e uma derrota.

Libertadores 2020 – 3ª rodada do Grupo E

Inter

Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Moledo e Uendel; Johnny (Lindoso), Nonato, Boschilia e Patrick; Abel Hernández e Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet

América de Cali

Chaux; Torres, Velasco, Quiñonez e Segovia; Sierra, Arias, Carrascal e Paz; Ramos e Vergara. Técnico: Juan Cruz Real

Arbitragem: Facundo Tello (ARG)

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)