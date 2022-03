Inter define Alexandre Mattos como substituto de Paulo Bracks no departamento de futebol

*Com informações do repórter da Rádio Guaíba, Cristiano Silva

O Inter definiu o seu favorito para a vaga deixada pelo diretor executivo, Paulo Bracks, demitido no começo do mês de março do departamento de futebol após a eliminação para o Globo-RN na Copa do Brasil. O experiente Alexandre Mattos é o escolhido para o cargo.

Entretanto, o profissional não está livre no mercado. Ele atua como CEO do Athletico Paranaense desde o começo da temporada e por isso uma negociação será iniciada.

O contrato do executivo e do Furacão não prevê multa rescisória. Nesta terça-feira, a direção colorada manifestou ao presidente Mario Celso Petraglia que irá começar as tratativas com Mattos. De acordo com o repórter da Rádio Guaíba, Cristiano Silva, ele tem o desejo de vir ao Beira-Rio.

Mattos atua há anos na função de executivo de futebol e teve passagens de destaque por Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro.