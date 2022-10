Inter consolida melhor campanha do returno e ainda sonha com título do Brasileirão

Com a vitória diante do Botafogo, o Inter consolidou a melhor campanha do returno do Brasileirão. Em 13 partidas, o Colorado soma nove vitórias, três empates e apenas uma derrota — na primeira rodada, contra o Fortaleza, no Castelão. São 30 pontos somados e 77% de aproveitamento que ainda impulsionam o sonho de um improvável título contra o Palmeiras.

A ótima campanha no segundo turno possibilita ao Inter ainda alemejar tirar a diferença a seis rodadas para o término e transformar a última, numa final em confronto direto com o Verdão. O gol de Romero, combinado ao empate do Palmeiras contra o São Paulo, diminuiu a diferença para oito pontos. Lembrando que as duas equipes se enfrentam na última rodada no Beira-Rio.

Se a conquista do Brasileirão é um sonho ainda um pouco distante, a vaga na Libertadores 2023 é uma realidade no Beira-Rio. Com 60 pontos, o Colorado está muito próximo de se garantir na fase de grupos da principal competição do continente Sul-Americano da próxima temporada.

A próxima oportunidade para o Inter seguir com a melhor campanha do segundo turno será no domingo, contra o Coritiba, às 18h, no Couto Pereira. Uma vitória no Paraná pode colocar o Colorado virtualmente na próxima Libertadores e, por tabela, em caso de novo tropeço do Palmeiras, sonhar ainda mais com a conquista do Brasileirão que não vem desde 1979.