Direção do Inter garante Abel Braga como técnico até o final do mandato

O vice-presidente do Inter, Alexandre Chaves Barcellos, garantiu o técnico Abel Braga até o final do mandato da atual gestão, que se encerra no final de dezembro. De acordo com o dirigente, ainda não é possível avaliar o trabalho do comandante, que se ausentou por tratamento da Covid-19, e afirmou que sua permanência não passa por um resultado positivo contra o Boca, pela Libertadores.

“Não há nenhum condicionamento a permanência da atual comissão técnica ao resultado que tivermos na Bombonera. Nós vamos com essa comissão técnica até o final do nosso mandato”, disse após o empate contra o Atlético Mineiro neste domingo. “O trabalho dele será avaliado pelo próximo presidente”.

Barcellos também elogiou o desempenho do time e a superação da equipe para buscar a igualda contra os mineiros por 2 a 2. “Eu acho que foi um jogo bom, talvez um pouco abaixo tecnicamente. Hoje foi um jogo da entrega, um jogo da superação”, reiterou. “Estamos oscilando mas também estamos em busca da melhora”, acrescentou.

Na quarta-feira, o Inter enfrenta o Boca Juniors, na Bombonera, às 21h30min, e precisa de uma vitória para reverter o resultado de 1 a 0 do estádio Beira-Rio.