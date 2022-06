Com um a mais, Inter abre 2 a 0, mas cede virada ao Botafogo e volta a perder no Brasileirão

Inter transformou uma partida tranquila em um frustrante placar para os mais de 26 mil torcedores presentes no estádio Beira-Rio. Com um a mais desde os 2 minutos do primeiro tempo, o Colorado abriu 2 a 0, mas cedeu a virada e perdeu por 3 a 2 diante do Botafogo na noite deste domingo, pela 13ª rodada do Brasileirão. Assim, a invencibilidade do técnico Mano Menezes se encerrou na casamata colorada.

Logo no começo, o árbitro Savio Pereira Sampaio assinalou pênalti para o Inter e expulsou o zagueiro Phillipe Sampaio aos 2 minutos. Na cobrança, Edenilson marcou com categoria. Na sequência, o lateral Bustos ampliou o marcador antes dos 15 minutos. Os cariocas descontaram ainda no primeiro tempo com o meia Vinicius Lopes, aos 18. Na volta do intervalo, a igualdade chegou aos 13 com o atacante Erison. O Inter pressionou, martelou, e parou nas boas defesas do goleiro Gatito Fernández.

Aos 48 minutos, ainda deu tempo do zagueiro Gabriel Mercado marcar o gol e o estádio explodir em vibração. Porém, o VAR apontou impedimento do defensor colorado. No último minuto, em rápido contragolpe, o Botafogo conseguiu o gol da vitória com o lateral Hugo e consolidou a enorme frustração. Os jogadores protagonizaram cenas lamentáveis com trocas de socos e pontapés no apito final.

O resultado deixa o time gaúcho na quinta colocação, com 21 pontos. Na próxima rodada, o adversário será o Coritiba, também no estádio Beira-Rio, na sexta-feira, às 21h30min. Já o Botafogo encara o Fluminense, no domingo, no Nilton Santos, às 16h. Os meias Wanderson e Alan Patrick deixaram o campo com problemas musculares e serão reavaliados.