Chapa 4 é a mais votada para o Conselho Deliberativo no Inter

O pleito eleitoral que elegeu Alessandro Barcellos como o próximo presidente do Inter para o triênio 2021/2023 também renovou o Conselho Deliberativo do estádio Beira-Rio. Com 6.264 votos, a Chapa 4 – “O Povo do Clube” foi a mais votada para o conselho, seguida pela Chapa 1 – “Juntos Somos Maiores”, com 5.572, a Chapa 5 – “O Inter Pode Mais, com 4.687 votos e a Chapa 3 – “Reager Inter”, com 3.408 votos.

Por terem ultrapassado a cláusula de barreira, as quatro chapas mais votadas elegeram membros para o Conselho Deliberativo do Inter. O balanço final do novo conselho e de suas 150 cadeiras ficou assim: Chapa 4, com 47 conselheiros, Chapa 1, com 42 conselheiros, Chapa 5, com 35 conselheiros e Chapa 3, com 26 conselheiros.

Com 29.041 votos, as eleições deste ano representou um recorde no futebol brasileiro. Ao todo, o presidente eleito Barcellos recebeu 16.522 votos contra 9.600 de seu adversário e será a responsável pelo Clube até 2023. Foram 2354 votos nulos e 565 votos em branco.

Assumem com ele no Conselho de Gestão: 1° Vice-presidente, Dannie Dubin, 2° Vice-presidente, Arthur Caleffi, 3° Vice-presidente, Luiz Ribeiro Bortolini e 4° Vice-presidente, Humberto Cesar Busnello.