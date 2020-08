Alexandre Pato é descartado pela direção do Inter neste momento

A busca por um substituto para Guerrero, em um primeiro momento, se concentra no mercado interno, já que a janela do Exterior está fechada. Várias opções estão sendo analisadas, tanto de jogadores com uma carreira consolidada quanto de promessas. Um dos nomes especulados é o de Alexandre Pato. O centroavante, revelado pelo Inter, hoje tem 30 anos e é reserva no São Paulo, que não se oporia a uma saída. Porém, a contratação é praticamente descartada no momento. Apesar de Pato contar com a simpatia de alguns dirigentes, o presidente Marcelo Medeiros é contra sua vinda.

Além disso, Pato não tem a característica pretendida por Coudet, de um centroavante que consiga fazer a jogada do pivô e tenha velocidade e intensidade na movimentação. Pato, segundo avaliações da comissão técnica, não é esse jogador.

Outro nome experiente é o de Ricardo Oliveira, de 40 anos. Ele estava no Atlético Mineiro, mas rompeu o contrato por atrasos salariais e está livre. Luiz Adriano, de 33, negou sair do Palmeiras.