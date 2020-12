Abel Braga quer Inter adaptado à característica de velocidade do adversário

O técnico Abel Braga inicia nesta segunda-feira a montagem do time que irá enfrentar o Palmeiras, em um confronto direto pela quarta posição do Campeonato Brasileiro 2020. Após a vitória contra o Botafogo, por 2 a 1, no sábado, no Beira-Rio, o treinador revelou que o time titular dele é o que iniciou jogando com a entrada do Praxedes. Desta forma, a tendência é que Yuri Alberto volte para o banco de reservas.

Entretanto, Abel deixou claro na coletiva após a primeira vitória com ele no comando no Brasileirão que pode fazer alterações na equipe. “Terão partidas que alguns jogadores irão se adaptar melhor devido as características. Por exemplo, contra o Palmeiras, que é um time de muita velocidade. Então, pode ser que faça mudanças e terei que utilizar dentro do plantel aquelas características que se adaptam melhor ao adversário, mas não a forma de jogar”, disse.

Apesar do contrato até o final do Campeonato Brasileiro, o Inter passará por uma eleição na terça-feira para escolher o novo presidente, o Conselho de Gestão e 50% do Conselho Deliberativo. Com a troca no comando, existe a possibilidade que Abel Braga tenha interrompida a sequência de trabalho para a chegada de um novo profissional para o comando da equipe. Enquanto a decisão não é tomada, Abel prega pensar somente no próximo compromisso.

“O mais importante era vencer o jogo (contra o Botafogo) para se manter no bolo. Vamos continuar fazendo jogo a jogo, mas com objetivos. Cada vez que superar os adversários, vamos nos aproximamos. Foi muito tempo sem vencer e, agora, nos reencontramos com as vitórias”, declarou.

O treinador terá cinco treinos para preparar o time para o confronto direto contra o Palmeiras, já que ambos têm 41 pontos, mas os paulistas têm um jogo a menos. Rodinei, que passou a ser titular da lateral direita, está fora do compromisso devido a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Além deste jogo, o treinador terá mais uma semana livre, antes do confronto contra o Bahia, que encerra o ano, e está marcado para o dia 27, na Arena Fonte Nova.

“Essa semana vai fazer bem. Serão 15 dias assim e depois voltamos a ter jogos a cada três dias”, ressaltou Abel.

O jogo contra o Palmeiras ocorre no sábado, às 21h, no estádio Beira-Rio. A partida será a última de D’Alessandro como jogador do Inter, já que ele anunciou que não irá renovar o contrato. O treino desta segunda-feira está marcado para às 16h30min.