Romildo sinaliza que conversas sobre retomada não devem ocorrer antes de maio

Na avaliação do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., não haverá conversa sobre a retomada do futebol no Brasil antes de maio, diante das “questões de saúde” enfrentadas pelo país na pandemia do coronavírus. A tendência é que o futebol brasileiro permaneça parado inclusive no mês de maio.

Isso porque uma reunião por videoconferência entre a CBF e os representantes dos clubes das Séries A e B do Brasil decidiu por mais 10 dias de férias aos jogadores. Inicialmente marcadas até o dia 20 de abril, em decisão conjunta entre os clubes e entidade no início do mês, o período foi estendido até 30 de abril.

Ainda segundo o presidente do Grêmio, a questão da retomada do calendário sequer entrou na pauta da reunião. Conforme Romildo, também houve debate sobre a comercialização dos direitos internacionais, mas não houve avanço neste sentido.