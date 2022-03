Romildo reitera cautela no Grêmio e projeta Gre-Nal: “Não vamos jogar pela vantagem”

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., voltou a frisar que o confronto contra o Inter na semifinal do Gauchão ainda não está definido. Mesmo com a vantagem de 3 a 0 conquistada no Beira-Rio no último sábado, o mandatário reafirmou o ambiente de “cautela” no clube e vestiário para o jogo de volta, na Arena.

O presidente afirmou que a vantagem coloca o Grêmio em boa posição, mas que o time não irá jogar pensando nisso. Pontuou as qualidades do adversário e que o confrnto será, mais uma vez, muito difícil. “É uma partida que se apresenta com vários componentes. Não queremos nos contaminar com o resultado a favor”, destacou.

Romildo frisou, ainda, a importância de não transformar o Gre-Nal em uma “guerra”. Ele citou os episódios dos últimos clássicos, com a pedrada no ônibus que atingiu Villasanti, e o celular que acertou o rosto de Lucas Silva, vindo das arquibancadas, na vitória por 3 a 0. “A última coisa que se quer é transformar o Gre-Nal em uma guerra. Faço um apelo para a torcida. Não vamos entrar em provocação, não vamos criar ambiente ruim e comprometer o espetáculo”, afirmou.

Romildo também falou sobre a ausência de Villasanti, e garantiu que o Grêmio tem peças à altura para substituir o paraguaio, que está com a Seleção nas Eliminatórias. Garantiu que Lucas Silva, apesar dos pontos, trabalhou normalmente e deve ter condições de jogo.

Ele também destacou o reforço para a lateral-direita, um velho conhecido do presidente e da torcida. Edilson, que não pode atuar no Gauchão, deve estrear no Campeonato Brasileiro da Série B, em abril. E também elogiou o novo reforço do setor, Rodrigo Ferreira, vindo do Mirassol. “É um jogador de boa marcação, extremamente participativo e de bom chute. São características importantes”, frisou.

O jogo de volta da semifinal do Gauchão acontece na quarta-feira, na Arena, às 22h15min. O Grêmio pode perder por até dois gols de diferença para avançar à decisão. Em caso de derrota por três de diferença, a partida vai para os pênaltis.