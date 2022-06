Roger foca finalizações em treino do Grêmio na tentativa de retomar vitórias

O Grêmio fez neste domingo, no CT Luiz Carvalho, o penúltimo treino antes de enfrentar o Novorizontino na terça-feira, às 21h30min na Arena. Durante a preparação aberta, o técnico Roger Machado cobrou atenção especial dos jogadores nas finalizações e reforçou a necessidade de jogar intensivamente com os alas e ter rapidez na troca de passes, de acordo com informações do repórter da Rádio Guaíba, Marcelo Salzano.

O Grêmio está na 5ª posição na Série B, com 14 pontos. Mesmo se vencer o Novorizontino, ainda não estará no G-4, levando em consideração que o quarto colocado, o Vasco da Gama, tem 18 pontos.

No jogo contra o Novorizontino, o Grêmio não contará com Benítez. O jogador deve ficar afastado de quatro a seis semanas, pois durante o treino nesse sábado trancou a perna esquerda no gramado e afetou o joelho esquerdo.

Após o final do treino de hoje, Roger cobrou um desempenho mais forte dos jogadores para o jogo da terça-feira. Na segunda, o Grêmio deve ter mais uma preparação antes da partida, mas desta vez de portões fechados.