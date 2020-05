Renato Portaluppi permanecerá em isolamento mesmo com volta aos treinos no Grêmio

O Grêmio informou nesta terça-feira que o técnico Renato Portaluppi irá permanecer no Rio de Janeiro, em sua residência, por ser considerado grupo de risco da Covid-19. Mesmo com a retomada dos treinos do grupo, o treinador seguirá afastado.

Renato tem 57 anos, e passou por duas cirurgias cardíacas recentemente. Assim, foi recomendado que o treinador permanecesse em isolamento.

A chegada do técnico estava prevista para esta quarta-feira. No entanto, visando minimizar risco,s os médicos decidiram pela continuidade do isolamento.

Além disso, não há, no momento, voos diretos do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Na ausência de Renato, os trabalhos físicos individuais serão comandados pelos preparadores do futebol profissional.