Orejuela agradece liberdade ofensiva e planeja ficar “muito tempo” no Grêmio

Tendo boa sequência de jogos no time titular e recebendo elogios da torcida, o lateral-direito Orejuela agradeceu a liberdade que vem recebendo do técnico Renato Portaluppi para ir ao ataque e o suporte defensivo que a dupla Kannemann e Geromel lhe proporcionam.

“Com o Renato é muito bom trabalhar. Ele gosta de laterais que vão muito, que eu faça bons cruzamentos. Estou muito feliz de trabalhar com ele, dá muita liberdade para jogar com responsabilidade”, disse, em entrevista coletiva nesta terça-feira. “Geromel e Kannemann são homens de muita experiência. Em todos os jogos eles estão ajudando e orientando. Me sinto mais confortável de ir para o ataque, pois sei que sempre vai ter alguém cuidando minha posição”, afirmou.

Emprestado pelo Cruzeiro ao Grêmio até o final do ano, Orejuela disse que está feliz no Tricolor e espera permanecer por mais tempo em Porto Alegre. “Desejo seguir jogando dessa mesma maneira e fazer bem as coisas a cada jogo. Por enquanto tenho contrato até o final do ano, e espero que seja por muito mais tempo, pois o Grêmio é muito grande”, salientou.

Tendo sido bastante acionado nos lances de ataque pelo lado direito, Orejuela, ou Panita, como foi apelidado pelo técnico Renato, projetou um bom futuro para sua parceria com Alisson, que também joga pela sua zona do campo. “Com Alisson temos uma boa parceria fora do campo também, ele veio do Cruzeiro, então, ele fala muito comigo. Essa forma é bacana para jogar, nos entendemos bem em campo, eu já estou me acostumando ao jogo dele e vamos fazer muitas coisas grandes aqui no Grêmio”, projetou.

Com Victor Ferraz se recuperando de lesão, Orejuela deverá ser titular novamente nesta quarta-feira, às 19h15min, quando o Grêmio enfrentará o Flamengo, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. Expulso no clássico Gre-Nal, na final do segundo turno do Gauchão, o atleta já é desfalque garantido no primeiro jogo da decisão, no fim do mês.